Son dakika 3. sayfa: Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi Son dakika haberi... İSTANBUL (İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, hastanenin Yaşlı Bakımevi servisinde bulunan hastalar dumandan etkilenmemeleri için hastane bahçesine tahliye edildi. İSTANBUL (İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında, hastanenin Yaşlı Bakımevi servisinde bulunan hastalar dumandan etkilenmemeleri için hastane bahçesine tahliye edildi. Hastane bahçesinde yaşanan korku ve telaş görüntülere yansıdı. Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi'nde yangın çıktı. Hastalar tekerlekli sandalyelerde tahliye edildi. Çıkan yangında Yaşlı Bakımevi'nde tedavi gören hastalar önce hastane bahçesine tahliye edildi ardından hastane içerisindeki farklı yerleşkelere götürüldü. Dumandan etkilenen bazı hastalara ilk müdahaleyi doktorlar ve sağlık çalışanları yaptı. Telaş içinde babasını aradı Ekiplerin yangını kontrol altına almaya yoğunlaştığı sırada hastane bahçesinde hasta yakınlarının sesleri duyuldu. Yangından kurtarılan yakınlarını arayan hasta yakınlarının telaşı kameraya yansıdı. Bir hasta yakınının babasını aradığı dikkat çekti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zeytinburnu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangında yaşlı hastalar tahliye edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.