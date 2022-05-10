Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli şahıs gözaltına aldı. Adli makamlara sev edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 44 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise, 52 kişi gözaltına alınırken, 4 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa