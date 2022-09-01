Son dakika haber | Eren Abluka-35 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-35 operasyonu kapsamında, Van İl Jandama Komutanlığınca, Van Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında, 1 Eylül 2022 günü, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. EREN Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında; 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA