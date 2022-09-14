Son dakika haberi: Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermeni askerler mevzilerini bırakarak kaçtı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre - Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermeni askerler mevzilerini bırakarak kaçtı Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı anların görüntüleri yayınlandı. - Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermeni askerler mevzilerini bırakarak kaçtı BAKÜ - Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı anların görüntüleri yayınlandı. Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyen Ermeni askerlerinin mevzilerinin bırakarak kaçtığı anların görüntüleri insansız hava aracının kamerası tarafından kaydedildi. Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerini hedef almaya devam ediyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları ile ateş açtığını ve Azerbaycan ordusu tarafından karşı önlemlerin alındığı kaydedildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli Ermenistan Azerbaycan 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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