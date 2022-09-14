Son dakika haberi: Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermeni askerler mevzilerini bırakarak kaçtı
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Edinilen son dakika gelişmesine göre - Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermeni askerler mevzilerini bırakarak kaçtı Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı anların görüntüleri yayınlandı.
- Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermeni askerler mevzilerini bırakarak kaçtı
BAKÜ - Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı anların görüntüleri yayınlandı.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyen Ermeni askerlerinin mevzilerinin bırakarak kaçtığı anların görüntüleri insansız hava aracının kamerası tarafından kaydedildi.
Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerini hedef almaya devam ediyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları ile ateş açtığını ve Azerbaycan ordusu tarafından karşı önlemlerin alındığı kaydedildi.