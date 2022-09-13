Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit oldu 3. Sayfa Haberleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonları sonucunda 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonları sonucunda 50 askerin şehit düştüğünü duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12-13 Eylül tarihleri arasında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönünde gerçekleştirdiği geniş çaplı bir provokasyonları neticesinde 50 Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan Ordusu'ndan 42, Devlet Sınır Hizmeti'nden 8 asker olmak üzere Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı 50 askerin çatışmalarda şehit olduğu vurgulandı. Savunma Bakanlığı yönetimi, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına taziyelerini iletti. (Kamil Nadirli/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ermenistan Azerbaycan Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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