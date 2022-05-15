Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

KUYUCAK, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Aydın- Denizli karayolu Karacasu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen 06 CGN 663 plakalı tır ile T.K. idaresindeki 20 ZP 750 plakalı tır kavşak içerisinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.S. ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli, Kuyucak, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title