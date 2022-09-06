Son dakika 3. sayfa: Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olay, Ovaeymir Mahallesi Okul Caddesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. evinin yakınındaki çocuk parkında oynayan çocukların gürültüsünden rahatsız olarak çocukları uyardı. Parkta bulunan çocukların anne ve babası ile E.E. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında anne A.B., E.E.'yi bıçakla yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan E.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelileri baba S.B. ve anne A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Efeler kavga Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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