Son dakika 3. sayfa: Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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