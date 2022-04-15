Son dakika 3. sayfa: Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika haberine göre Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar TEM otoyolunda Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zincirleme Trafik Kazası, TEM Otoyolu, Avcılar, Edirne, 3. Sayfa, Haberler

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