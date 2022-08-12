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Kumsalda ambulans kurtarma operasyonu

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Kumsalda ambulans kurtarma operasyonuİSTANBUL Avcılar'da kumsalda vakaya gelen ambulans kuma batınca itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Kumsalda ambulans kurtarma operasyonu

İSTANBUL Avcılar'da kumsalda vakaya gelen ambulans kuma batınca itfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Olay Denizköşkler Mahallesi'nde saat 08.00'da yaşandı. Edinilen bilgilere göre plajda fenalaşan engelli bir vatandaşa yardım için gelen ambulans ekibi plajda kuma battı. Kuma batan araç çıkamayınca itfaiye ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen itfaiye yaklaşık 45 dakikalık uğraşın ardından ambulansı saplandığı yerden çıkardı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - 3. Sayfa

Avcılar İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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