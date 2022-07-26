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Son dakika 3. sayfa: Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye'de faaliyet gösteren tabanca atış poligonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'de faaliyet gösteren tabanca atış poligonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan tabanca atış poligonu içerisinde tadilat yapıldığı sırada elektrik akımından dolayı küçük çaplı yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının haber vermesi üzerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Güvenlik tedbirlerini alan ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan poligonda yangın tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili bilgi veren iş yeri sahibi Mehmet Ali Kaya, "Yangının elektrik aksamından çıktığını tahmin ediyoruz. Atış olmadığı için içeride zaten kimse yoktu. Herhangi bir yaralımız yok, cana geleceğine mala gelsin" diye konuştu. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmaniye İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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