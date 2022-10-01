Son Dakika | Arnavutköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Arnavutköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy yolu Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda duramayan bir otomobil önündeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet ise başka bir araca çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 1'i kadın 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol üzerinde oluşan trafik ise, yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü.