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Son Dakika | Arnavutköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... Arnavutköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı Arnavutköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de zincirleme kaza: 2 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy yolu Memba Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda duramayan bir otomobil önündeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet ise başka bir araca çarparak durabildi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 1'i kadın 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol üzerinde oluşan trafik ise, yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

Sultangazi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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