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Son dakika 3. sayfa: Apart yangını paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Apart yangını paniğe neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre UŞAK (İHA) – Uşak'ta bir apartta çıkan yangın, sokak sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

UŞAK (İHA) – Uşak'ta bir apartta çıkan yangın, sokak sakinlerine korkulu anlar yaşattı. Apartta kalan bir kadının kasıtlı olarak yangını çıkarıp kaçtığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, sat 17.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi Dedehasan Sokak numara 3 adresinde bulunan aparttan bir anda çıkan dumanlar yükselmeye başladı. İhbarı alan Uşak Belediyesi itfaiyesi, yangına 2 söndürme aracıyla müdahale etti. Binanın üçüncü katında bulunan bir odada yatağın ateşe verildiğini gören itfaiyeciler yatağı dışarı söndürdükten sonra dışarı aldı.

Odada kalan R.B. adlı kadının, yatağı ateşe verdikten sonra binadan çıkıp karşıdan söndürme çalışmalarını izlerken polis tarafından yakalandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uşak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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