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Son dakika 3. sayfa: Antalya Valisi ihbara gittikleri adreste ayaklarından vurulan polisleri ziyaret etti

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Son dakika 3. sayfa: Antalya Valisi ihbara gittikleri adreste ayaklarından vurulan polisleri ziyaret etti

Son dakika haber: Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ihbar üzerine gittikleri adreste şüpheli tarafından bacaklarından vurulan polis memurlarını hastanede ziyaret etti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, ihbar üzerine gittikleri adreste şüpheli tarafından bacaklarından vurulan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Şüpheli şahsın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, bir adresten aile içi şiddet ihbarı aldı. Olay yerine gelen yunus ekibi H.A. ve S.Ö., şahsı etkisiz hale getirmek istedi. Bu sırada polisten kaçan Fırat A., bir süre sonra yakalanacağını anlayarak taş atarak karşılık verdi. İddiaya göre polis ekipleri ile şahıs arasında yaşanan kovalamaca sırasında polislerden birisinin silahı yere düştü. Silahı alan şahıs ateş açarak 2 polisi ayaklarından yaraladı.

Devriye arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğeri özel hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fırat A. (26) ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisin olayla ilgili çok geniş çaplı araştırması devam ediyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, gittikleri ihbarda şüpheli tarafından bacaklarından vurulan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan Vali Yazıcı, "Muratpaşa ilçemizin Tonguç caddesindeki olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim polislerimize acil şifalar versin" sözlerine yer verdi.

Öte yandan şüpheli şahsın Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusunun devam ettiği ve önümüzdeki saatlerde adliyeye sevkinin yapılacağı öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ersin Yazıcı Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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