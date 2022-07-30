Son dakika haber | Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama Son dakika haberi: Antalya'da polisin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Antalya'da polisin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24-28 Temmuz tarihleri arasında 5 araç ve bir ikamette aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda, 30 adet ruhsatsız tabanca ile 29 adet şarjör ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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