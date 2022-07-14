Son dakika 3. sayfa: Antalya'da safari cipi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 9 yaralı Son dakika haberler... Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari için yola çıkan cipin şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde safari için yola çıkan cipin şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Side'den safari için Oymapınar'a giden safari cipi, buradan Manavgat Barajına gittiği sırada şarampole yuvarlandı. Cipi kullanan safari firmasının şoförü olay yerinde yaşamını yitirirken, 5'i Türk 9 turist yaralandı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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