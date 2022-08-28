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Son dakika 3. sayfa: Antalya'da itfaiyeden bodrumda yaşayan 'Şişman köpek' operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da itfaiyeden bodrumda yaşayan 'Şişman köpek' operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Antalya'da, 6 ay önce bir iş yerinin bodrum katında yaşamaya başlayan ve rahatsızlığı sebebiyle de 60 kiloya ulaşan köpek, itfaiye yardımıyla çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Antalya'da, 6 ay önce bir iş yerinin bodrum katında yaşamaya başlayan ve rahatsızlığı sebebiyle de 60 kiloya ulaşan köpek, itfaiye yardımıyla çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5066 sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özer Körsülükoğlu Rottweiler cinsi köpeğinin bodrum katına düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekibini karşılayan Körsülükoğlu, köpeğinin bodrum katına düştüğünü, yukarı çıkaramadığını belirtti. İş yerinin içerisindeki merdivenlerden bodrum kata inen itfaiye görevlileri, adeta dev gibi bir köpekle karşılaştı. Köpek itfaiye görevlileri ve köpek sahibi tarafından kucaklanarak merdivenlerden zemin kata çıkarıldı.

Köpeğinin 6 ay önce bodruma düştüğünü ve 6 aydır bodrum katta olduğunu, geçirdiği rahatsızlığın ardından kilo aldığını ve yukarı çıkaramadığını belirten Özer Körsülükoğlu, köpeğini Ankara'ya götüreceğini, yukarıya çıkaramayınca itfaiyeden yardım istediğini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat İtfaiye Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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