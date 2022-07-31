Ankara haberleri | Ankara'da otomobil, belediye otobüsünün altına girdi: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haberleri | Ankara'da otomobil, belediye otobüsünün altına girdi: 3 yaralı

Ankara haberler: - Ankara'da otomobil, belediye otobüsünün altına girdi: 3 yaralı Ankara'nın Pursaklar İlçesinde otomobilin, belediye otobüsünün altına girdiği zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

- Ankara'da otomobil, belediye otobüsünün altına girdi: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Pursaklar İlçesinde otomobilin, belediye otobüsünün altına girdiği zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza 19.00 sıralarında Pursaklar İlçesi Erbakan Bulvarı Protokol Yolu Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücü İ.K. kontrolündeki 06 BG 9717 plakalı otomobil, belediye otobüsüne çarptı. Daha sonra arkadan gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen şoförün kontrolündeki 06 JNV 07 plakalı kamyon belediye otobüsünün altına giren araca çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik kontrollü sağlanırken hasar gören araçlar çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - 3. Sayfa

Pursaklar Ankara 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title