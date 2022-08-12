Son dakika 3. sayfa: Amasya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika haberine göre Amasya'da kavşakta kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Amasya'da kavşakta kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Şemsettin Böğüş'ün (29) kullandığı 33 DNM 45 plakalı tır, Amasya çevre yolu otogar bağlantı kavşağında kontrolden çıktı. Bariyerlere çarparak devrilen tavuk eti yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücünün cenazesi çıkartılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Amasya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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