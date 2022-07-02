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Son dakika 3. sayfa: Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı; 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil kaza yaptı; 2 yaralı

Son dakika haberler: Denizli'nin Çivril ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olan sürücünün kullandığı otomobil, önce duvara ardından elektrik direğine çarparak hurdaya döndü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz olan sürücünün kullandığı otomobil, önce duvara ardından elektrik direğine çarparak hurdaya döndü. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Haydan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Enes A. idaresindeki 20 AFN 959 plakalı otomobil, Tuna Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce duvara ardından elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, sürücü ve yolcu konumunda bulunan Tekin A.'yı yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerde sürcü Enes A.'nın ehliyetsiz ve 1.21 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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