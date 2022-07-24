Adıyaman'da orman yangını korkuttu

Ekiplerin erken müdahalesi ormanlık alanı kül olmaktan kurtardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, çıkan orman yangını itfaiye ve polis ekiplerinin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alan içerisinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri ile Orman Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile polis ekipleri henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangına müdahale etti. Polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Havanın rüzgarlı olmasına rağmen erken müdahale sonucunda söndürülen yangında yaklaşık 2 dönümlük alan yandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.