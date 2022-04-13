Son dakika 3. sayfa: ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri: ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi.
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn metrosu saldırısının şüphelisi Frank James'in New York'taki East Village bölgesinde polis tarafından yakalandığı bildirildi. - NEW YORK
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