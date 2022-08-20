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Son dakika 3. sayfa: 7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika 3. sayfa: 7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri balkonda çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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