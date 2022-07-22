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Son dakika 3. sayfa: 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Niyet Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kazım Karabekir İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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