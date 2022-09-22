Son Dakika | 3 gün sonra doğum günüydü, feci kazada hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Zümrüt Gül hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Zümrüt Gül hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Gül'ün 1 yıl önce evlendiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, S.Y., B.Ö., M.B. ve Zümrüt Gül (24) isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Zümrüt Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada acı detay

Öte yandan, duble yolda meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Zümrüt Gül'ün 1 yıl önce evlendiği ve 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi. - SAKARYA