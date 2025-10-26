Haberler

SON DAKİKA! 26 Ekim İstanbul'da az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem nerede kaç büyüklüğünde? 26 Ekim Kandilli son depremler

SON DAKİKA! 26 Ekim İstanbul'da az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem nerede kaç büyüklüğünde? 26 Ekim Kandilli son depremler
Güncelleme:
26 Ekim'de İstanbul'da bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre, İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında detaylar netleşti. Peki, 26 Ekim İstanbul'da az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem nerede kaç büyüklüğünde? 26 Ekim Kandilli son depremler...

Bugün, 26 Ekim 2025 Pazar akşamı, İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem paniğe yol açtı. Saat 19:44'te Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, İstanbul'un kuzey ilçelerinde de hissedildi. Peki, 26 Ekim İstanbul'da az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem nerede kaç büyüklüğünde? 26 Ekim Kandilli son depremler haberimizde...

26 EKİM İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün saat 19:44'te Karadeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un kuzey ilçelerinde, özellikle Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu gibi bölgelerde hissedildi. Vatandaşlar, kısa süreli bir sallantı hissettiklerini belirttiler. Ancak, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İSTANBUL'DA DEPREM NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Depremin merkez üssü, Karadeniz açıklarında yer alan 3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, 13.57 kilometre derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Her iki kurumun verileri, depremin İstanbul'da da hissedildiğini doğruluyor.

SON DAKİKA! 26 Ekim İstanbul'da az önce deprem mi oldu? İstanbul'da deprem nerede kaç büyüklüğünde? 26 Ekim Kandilli son depremler

26 EKİM KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 26 Ekim 2025 tarihinde Türkiye genelinde birkaç önemli deprem kaydedildi:

Diyarbakır - Hani İlçesi (Saat 14:49): 4.0 büyüklüğünde, 1.5 km derinlikte bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 13.15 km olarak açıkladı. Deprem, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli illerinde hissedildi

Karadeniz Açıkları (Saat 19:44): 3.7 büyüklüğünde, 13.57 km derinlikte bir deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Deprem, İstanbul'un kuzey ilçelerinde hissedildi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Karadeniz Açıkları (Saat 19:44): 3.7 büyüklüğünde, 13.57 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'un kuzey ilçelerinde hissedildi.

Diyarbakır - Hani İlçesi (Saat 14:49): 4.0 büyüklüğünde, 13.15 km derinlikte bir deprem kaydedildi. Deprem, Diyarbakır, Bingöl ve Tunceli illerinde hissedildi.

AFAD, depremlerin ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini açıkladı.er

