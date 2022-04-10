Son Dakika | 2 askerin şehit olduğu kazaya karışan sürücü tutuklandı - Haberler

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Son Dakika | 2 askerin şehit olduğu kazaya karışan sürücü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | 2 askerin şehit olduğu kazaya karışan sürücü tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, bugün sevk edildiği adliyede ifadesinin ardından tutuklandı.

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, bugün sevk edildiği adliyede ifadesinin ardından tutuklandı.

Adana-Kozan karayolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazada M.Ç.'nin (55) kullandığı 01 JB 505 plakalı otomobil ile jandarma aracının çarpışması üzerine Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Kozan Adliyesinde nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü M.Ç., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Adana, Kozan, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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