Son Dakika | 11'inci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | 11'inci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | 11'inci kata çıkıp atlamak istedi, polis ikna etti

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 11'inci katına çıkarak atlamaya kalkışan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Elazığ'da inşaat halinde bir binanın 11'inci katına çıkarak atlamaya kalkışan şahsı polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, merkez bağlı Gazi Caddesi Elazığ Valiliği karşısında yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K., yapımı devam eden inşattın 11'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri kadının atlamak istediği noktaya şişme çadır açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

Polisin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği şahıs aşağı indirildi. Ambulansta yapılan kontrollerin ardından sağlık durumu iyi olduğu belirlenen şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title