1 kişinin hayatını kaybettiği kamyonet kazası kamerada 3. Sayfa Haberleri 1 kişinin hayatını kaybettiği kamyonet kazası kamerada Kayseri'nin Özvatan ilçesinde freni patladığı iddia edilen taş yüklü kamyonet trafoya çarparak durabildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kamyonet kazası kamerada KAYSERİ - Kayseri'nin Özvatan ilçesinde freni patladığı iddia edilen taş yüklü kamyonet trafoya çarparak durabildi. Kamyonet şoförü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, frenin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan trafoya çarparak duran kamyonet kullanılamaz hale gelirken, sürücüsü hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Talihsiz sürücünün cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç Kayseri Özvatan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 1 kişinin hayatını kaybettiği kamyonet kazası kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.