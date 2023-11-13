Son 1 ayda bin 22 araç trafikten men edildi

Aydın'da trafik kurallarına uymayan sürücülere son 1 ayda toplam 42 milyon 379 bin 814 TL idari para cezası yazılırken, bin 22 araç da trafikten men edildi.

Aydın'da trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2023 yılı Ekim ayı içerisinde yapılan denetimlerde toplam 171 bin 171 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 196 sürücü ve bin 22 araç trafikten men edilirken 553 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca kusurlu bulunan 29 bin 189 araca toplam 42 milyon 379 bin 814 TL idari para cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde denetimler yapılmıştır. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2023 Ekim ayı içerisinde ilimiz sınırlarında toplam 267 maddi hasarlı, 483 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 756 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 655 vatandaşımız yaralanmış, 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN