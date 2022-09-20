Son 1 ayda 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

Adana polisi son 1 ayda 4 motosiklet çaldığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına alırken, bu zanlılardan 2'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son 1 ayda 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin park halindeki motosikletlerin kilitlerini kırdıktan sonra sürükleyerek çaldıklarını saptadı. Polis, eşkallerini belirlediği şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. (32) ile Sinan M.'yi (38), adreslerine yapılan baskınlarda yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Yılmaz B.'nin, kentteki özel bir hastaneye hasta yakını gibi geldiği ve keşif yaptığı belirlendi. Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 7 kaydı olduğu öğrenilen Yılmaz B.'nin, ayrı günlerde hastane bahçesindeki 2 motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yılmaz B. ile Tolhan Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sinan M. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA