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Şöminenin toprak zeminine gömülü 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Şöminenin toprak zeminine gömülü 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildiKONYA Konya'nın Ereğli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, şöminenin toprak zeminine gömülü halde 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Şöminenin toprak zeminine gömülü 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

KONYA Konya'nın Ereğli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, şöminenin toprak zeminine gömülü halde 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir ihbarı üzerine bazı şahısları takibe alarak ikametlerine operasyon düzenledi. Evin her köşesini didik didik arayan narkotik polisleri, ikametin içerisinde yer alan şöminenin toprak zeminini fark etti. Zemini kazmaya başlayan başlayan polis ekipleri toprağa gömülü halde plastik varilin içerisinde 9 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.D., A.D., Z.D., M.D., F.D. ve Y.Y. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Ereğli Konya 3. Sayfa Haberler

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