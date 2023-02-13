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Şömineden çıkan yangın villayı küle çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Şömineden çıkan yangın villayı küle çevirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir villa, şömineden çıkan yangında kül oldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir villa, şömineden çıkan yangında kül oldu. Şömineyi yaktıktan sonra çarşıya çıkan ev sahibi, döndüğünde alevlere teslim olan evi ile karşılaştı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Yeni Sölöz Mahallesi'nde Halil Türeli'ye (70) ait villada meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Halil Türeli villada şömineyi yaktıktan sonra çarşıya malzeme almaya gitti. Eve döndüğünde yangın çıktığını gören ev sahibi ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri evin yüksek bir kesimde ve dar sokakta olmasından dolayı yangın bölgesine güçlükle ulaştı. Alev topuna dönen villa itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, bina yanarak küle döndü. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orhangazi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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