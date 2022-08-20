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Somali'deki otel saldırısında 10 kişi öldü

Somali'deki otel saldırısında 10 kişi öldü

3. Sayfa Haberleri

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele dün akşam terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele dün akşam terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Hayat Oteli'ne dün akşam düzenlenen saldırının bilançosu belli oldu. Yetkililer saldırı nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayat Oteli'ne düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı ve güvenlik güçlerinin aralarında çocukların da bulunduğu birçok kişiyi kurtardığı belirtildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında henüz açıklama yapılmazken, saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bildirildi.

Öte yandan, 17 Temmuz'da Somali'nin Jowhar şehrinde Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15'ten fazla kişi ise yaralanmıştı. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mogadişu Somali 3. Sayfa Haberler

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