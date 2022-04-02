Somali'de pazar yerinde korkutan yangın

Somali'nin Somaliland bölgesinde yer alan Waahen pazar yerinde çıkan yangında yüzlerce iş yeri küle dönerken, 28 kişi yaralandı.

Somali'nin Somaliland bölgesinin merkezi Hargeisa'da bulunan Waahen pazar yerinde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı. Saatler süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, yüzlerce iş yeri küle döndü. Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, yangında 28 kişinin yaralandığını, can kaybını olmadığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Waaheen pazarı, binlerce tüccar ve işçi için ana geçim kaynağı olarak biliniyor. - MOGADİŞU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa