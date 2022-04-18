Somali'de parlamentoya havan saldırısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somali'de parlamentoya havan saldırısı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Somali'de parlamentoya havan saldırısı

Somali parlamentosuna terör örgütü Eş-Şebab tarafından havan saldırısı düzenlendi.

Somali parlamentosuna terör örgütü Eş-Şebab tarafından havan saldırısı düzenlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan parlamentoya terör örgütü Eş-Şebab tarafından havan saldırısı düzenlendi. Ülkenin yeni seçilen milletvekillerinin göreve geldiklerinden bu yana parlamentoda ikinci kez bir araya geldikleri sırada düzenlenen saldırıda, havan toplarının parlamentonun yakınlarına düştüğü ifade edildi. Saldırıda çok sayıda kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, yaralılar arasında milletvekili bulunmadığı ifade edildi. Milletvekillerinin

parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Halk Meclisi başkanlarının seçileceği tarihi belirlemek için bir araya geldiği belirtildi. Yetkililer, Senato'nun 26 Nisan'da, Halk Meclisi'nin ise 27 Nisan'da başkan seçmek için oy kullanacağını ifade etti.

BM'den saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM), havan topu saldırısını kınayan bir bildiri yayınlayarak, Somali halkının yanında olduklarını ifade etti.

Öte yandan Somali'de milletvekillerinin bir sonraki cumhurbaşkanı için mayıs ayında oy kullanması bekleniyor. - MOGADİŞU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mogadişu, Eş Şebab, Somali, Terör, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title