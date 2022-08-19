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Somali'de otele bombalı saldırı

Somali'de otele bombalı saldırı

3. Sayfa Haberleri

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele terör örgütü Eş Şebab tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir otele terör örgütü Eş Şebab tarafından bombalı saldırı düzenlendi.

Terör örgütü Eş Şebab, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bir oteli hedef aldı. Başkentteki Hayat Otel'e saldırı düzenleyen terör örgütü Eş Şebab, güvenlik güçleri ve oteldeki misafirlerle çatıştı. Olay yerine gelen polis, "Hayat Otel bomba yüklü 2 araçla hedef alındı. Araçlardan biri otelin yanındaki bariyere diğeri ise otelin kapısına çarptı. Saldırganların otelin içinde olduğunu düşünüyoruz" dedi. Yetkililerden şu ana kadar olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, 17 Temmuz'da Somali'nin Jowhar şehrinde, bomba yüklü bir aracın Somalili siyasetçilerin bulunduğu bir otele çarpması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15'ten fazla kişi ise yaralanmıştı. Saldırıyı yine Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği bildirilmişti. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mogadişu Somali 3. Sayfa Haberler

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