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Somali'de bombalı saldırı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Somali'de bombalı saldırı: 5 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Banadir Bölge İdare Merkezi'ne terör örgütü Eş Şebab tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Banadir Bölge İdare Merkezi'ne terör örgütü Eş Şebab tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Banadir Bölge İdare Merkezi'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Mogadişu Belediye Başkanı'nın ofisinin yakınında meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın ardından bölge güvenlik güçleri tarafından kordon altına alınırken, teröristler ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıktı.

Polis memuru Abdullahi Mohamed yaptığı açıklamada, "Teröristler bomba yüklü bir aracı Banadir yönetim merkezinin yanındaki Mogadişu Alışveriş Merkezi'nin çevresinde bulunan duvarda patlattı" dedi.

Mogadişu Belediye Başkanı'nın ofisinin, Mogadişu'nun iyi korunan bir bölgesindeki yerel yönetimin genel merkez binasında bulunuyor. Belediye Başkanının ofisinde çalışan Farah Abdullahi yaptığı açıklamada, "Ofisteydik ve bir patlamayla sarsıldık, dışarı çıktık, ardından silah sesleri geldi" dedi. - MOGADİŞU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mogadişu Somali 3. Sayfa Haberler

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