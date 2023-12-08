Üye Girişi
Haberler

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı talebi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında Savcılıkça şüpheliye ulaşılamadığı ve yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi. Savcılıkça nöbetçi hakimlikten şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Fatih'te motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında Savcılıkça şüpheliye ulaşılamadığı ve yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi. Savcılıkça nöbetçi hakimlikten şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Fatih'te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi'nde iddiaya göre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer'i hastaneye kaldırmış, bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1'i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un önce serbest bırakıldığı, daha sonra hakkındaki soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.

Yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi

Savcılıkça Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne düzenlenen talep yazısında, şüpheli Mohamud'a ulaşılamadığı ve şüphelinin yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi.

Yakalama kararı çıkarılması talep edildi

Nöbetçi hakimlikten şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yakalama kararı çıkarılması, yakalanması durumunda yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Savcılıkta hazır edilmesi, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın sevk durumunu değerlendirmesi talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mohammed Hassan Somali Fatih Dış Politika Suç Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye hangi tarihte ödenecek? Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title