Soma maden faciasında hayatını kaybeden madencinin babası traktör kazasında hayatını kaybetti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kontrolden traktörün şarampole devrildiği kazada, 2014 yılında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden madenci Hakan Uçkun'un babası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden Hakan Uçkun'un babası Bayram Uçkun'un (65) kullandığı traktör, Gelenbe Mahallesi yolu üzerinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Devrilen traktörün altında kalan Bayram Uçkun ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Uçkun, buradaki müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Bayram Uçkun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA