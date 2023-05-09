Soma'da yer üstü maden ocağında göçük: 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde yer üstü maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesi Darkale bölgesinde bulunan bir yer üstü maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Toprak altında kalan işçilerden Mehmet Şeren, Mehmet Arslan ve Onur Topbaş mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarılarak Soma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Toprak altında kalan ve hayatını kaybettiği tespit edilen F.A. isimli işçiye ise ulaşmak için ekiplerin çalışmasının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA