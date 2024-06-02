Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde kullanan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Soma ilçesi Avdan Mahallesi'nde R.K., C.S. ve E.G. isimli şahıslar jandarma tarafından uyuşturucu madde kullandıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte; 15 gram esrar, 2 adet içme aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA