Soma'da uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonlarda son 10 günde uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda son 10 gün içerisinde 30 gram metamfetamin, 950 adet sentetik hap, 4 adet ecstasy, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 550 TL ve 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltın alınan 5 şüpheli ise, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa