Soma'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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Soma'nın Ularca Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda, 16 yaşındaki A.Y tarafından av tüfeğiyle vurulan 42 yaşındaki Şener Uysal olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, zanlı A.Y ile birlikte 5 kişiyi gözaltına aldı.
Soma'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Ularca Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki A.Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak husumetli oldukları 42 yaşındaki Şener Uysal'ı av tüfeğiyle vurduğunu söyledi.
Adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri, zeytin bahçesinden dönerken vurulan Uysal'ın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Jandarma ekipleri, zanlı A.Y ile 5 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa