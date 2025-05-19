Soma'da Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 13 Yaralı

Soma'da Servis Minibüsü Devrildi: 1 Ölü, 13 Yaralı
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Manisa'nın Soma ilçesinde devrilen servis minibüsünde 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 13 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır toplam 13 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametine seyir halinde olan 34 KUF 316 plakalı Mercedes marka servis minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ tarafına devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa ve Balıkesir'den çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri de yol güvenliğini aldı. Kazada, araçta bulunan Büşra Karayılan (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan V.K. isimli şahsın ağır yaralandığı, 12 kişinin ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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