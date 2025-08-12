Soma'da Orman Yangını Soruşturmasında 2 Tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün başlayan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangınla ilgili Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüphelinin gözaltı süreci devam ediyor.

Öte yandan, yangının demir kesme işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otları tutuşturması ve ardından rüzgarın da etkisiyle ormana yayılması sonucu çıktığı belirlendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
