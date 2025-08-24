Soma'da Operasyon: 2 Polis Yaralı, 5 Şüpheli Tutuklandı

Soma'da Operasyon: 2 Polis Yaralı, 5 Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Soma ilçesinde, kasten öldürme ve diğer suçlarla ilgili aranan 5 şüpheliye yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı ve 5 kişi tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit ve Yağma" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanırken 5 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit ve Yağma" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan B.B. (29) ve M.S. (21) isimli şahısların ilçede olduklarının belirlenmesi üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli operasyon gerçekleştirildi. Adrese yapılan baskında, B.B. ve M.S. ile birlikte Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. (13) de yakalandı. Şüphelilerle polis arasında yaşanan çatışmada 2 polis memuru hafif yaralanırken şüpheliler etkisiz hale getirildi.

Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 34 adet 9 mm fişek, 69 adet av fişeği, 3 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şahısların, iki farklı ilde şahıs ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi. Şüphelilere yer temin ettiği tespit edilen firari U.E. (35) ise İzmir'in Dikili ilçesinde KOM, Narkotik ve İstihbarat Şube ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak Soma'ya getirildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen B.B., M.S., Ü.A., E.C.Ö. ve U.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
