Soma'da Çiçekçi Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Soma ilçesinde iş yeri önünde silahlı saldırıya uğrayan çiçekçi hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Soma ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiçekçilik yapan İsmail Yalçın, kapısının önüde A.S. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerinde kanlar içine yere yığılan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın kurtarılamayarak hayatını kaybederken saldırıyı gerçekleştiren A.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen A.S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA