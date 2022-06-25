Solüsyonla çoğaltacağız diyerek işadamını 35 bin euro dolandırdılar - Haberler

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Solüsyonla çoğaltacağız diyerek işadamını 35 bin euro dolandırdılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Solüsyonla çoğaltacağız diyerek işadamını 35 bin euro dolandırdılar

İstanbul'da solüsyon ile çoğaltacağız diyerek bir iş adamının 35 bin euro sunu dolandıran Kamerun uyruklu iki şahıs, suçüstü yakalandı.

İstanbul'da solüsyon ile çoğaltacağız diyerek bir iş adamının 35 bin euro sunu dolandıran Kamerun uyruklu iki şahıs, suçüstü yakalandı.

Beyoğlu'nda asansör işi yapan Hasan Ö isimli iş adamı, sosyal medya üzerinde birlikte çalışma teklif eden iki Kamerunlu ile Taksim'de bir otelde buluştu. Kamerunlu dolandırıcılar Hasan Ö'ye ellerinde yurtdışından getirdikleri yüklü miktarda euro olduğunu ancak bu paranın boyalı olduğunu sadece solüsyon ile çözüldüğünü söyledi. Ellerinde siyah boyaya boyanmış sahte euroları gösterip içinden gerçek olan bir tanesini bir sıvıya batırarak sözde gerçek 100 euro yaptılar. Dolandırıcılara inanan Hasan Ö., 150 bin euro kazanma vaadiyle 35 bin euro verdi. Solüsyonculara paralarını kaptıran Hasan Ö. dolandırıldığını anlayınca savcılığa başvurdu.

Savcılık talimatıyla harekete geçen Asayiş Şube Dolandırıcılık Masası ekipleri, Hasan Ö. ile irtibata geçti. Hasan Ö. şüphelilerle ikinci kez irtibat kurup yine bir kafede buluşma ayarladı. Zanlılara suçüstü yapan polis ekipleri, Cyrus D.B. ve Francis C'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Beyoğlu Kamerun 3. Sayfa Haberler

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