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Son dakika haberi: Solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti, yakınları sudan etkilendiğini iddia etti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri: Solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti, yakınları sudan etkilendiğini iddia ettiSAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti, yakınları sudan etkilendiğini iddia etti

SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti. Yakınları, genç adamın dere suyundan mikrop kapmış olabileceğini iddia etti.

Yaklaşık 3 ay önce başlayan rahatsızlığı sonrası Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Demirkır (30), solunum yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Buradan Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demirkır, yaklaşık 5 gün süreyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Perşembe günü durumu ağırlaşan Demirkır, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Demirkır'ın cenazesi, Aziziye Yeni Cami'de cuma namazına müteakip kılınan namazın ardından Aziziye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Demirkır'ın vefatıyla birlikte Aziziye Mahallesi'nde bulunan Küçükboğaz Gölü'nü besleyen dere suyundan mikrop kapmış olabileceği iddiaları öne sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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