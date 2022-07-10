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Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Soluk borusuna ekmek parçası kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti

Trabzon'un Araklı ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde soluk borusuna ekmek kaçan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaftan Muhammet Gündoğdu (80), kamyonet durağının önünde yemek yerken ekmek parçası soluk borusuna kaçtı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine götürülen Gündoğdu'nun, yemek yerken nefes borusunu yemek gittiği anlaşıldı. Gündoğdu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gündoğdu Trabzon 3. Sayfa Haberler

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